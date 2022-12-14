Алла Барановська поділилася, що за місяць втратила близько 10 кг.

Дружина українського депутата Миколи Тищенка Алла Барановська розповіла про проблеми зі здоров'ям. Деталями вона не поділилася, але уточнила, що за місяць втратила близько 10 кг.

"За місяць я схудла на 10 кілограм. Нікому не раджу забувати про здоров'я. І навіть ворогам не побажаю пройти мій шлях", - написала у своєму блозі Барановська.

Алла натякнула, що виною тому якась недуга, але про неї зараз говорити не готова. За словами дружини Тищенко, лікарі заборонили їй фізичні навантаження, тому вона користується різними процедурами, щоб тримати своє тіло у формі.

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Також Барановська показала фото, зроблене, швидше за все, десь в салоні краси. На задньому плані видно ванну, кушетку, одноразове покривало. Швидше за все, саме тут жінка була на процедурах.

Зазначимо, власниця салонів краси, модель і блогер Алла Барановська заміжня з Миколою Тищенко з 2016 року.

Нагадаємо, названо топ-5 українських пар з величезною різницею у віці.

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