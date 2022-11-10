Рустам Солнцев, посилаючись на слова своєї дружини-лікаря, сказав, що у Баскова проблеми з нирками.

Шоумен Рустам Солнцев прокоментував стан здоров'я розповнілого путініста Миколи Баскова. Він, посилаючись на слова своєї дружини-лікаря, сказав, що у артиста проблеми з нирками.

"Знаєте, я живу з лікарем. Моя дружина - лікар. Вона подивилася на фотографію і одразу сказала, що там, швидше за все, проблема з нирками", - сказав Солнцев в коментарі росЗМІ.

Він додав, що Басков зараз заслужено отримує свою порцію хейту, як і Філіп Кіркоров, який нещодавно на своєму концерті відшмагав глядачку по обличчю букетом троянд.

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Солнцев зазначив, що люди їхнього статусу не повинні дозволяти собі подібні речі. За його словами, Басков останнім часом теж часто зачіпав людей. Варто тільки згадати, як він своїм жестом в ефірі російського шоу образив інвалідів.

"Сильно задерли хвости. До такої міри, що Кіркоров розсобачений просто. Він зі своєю невихованістю пише Боні слова, які недозволені в його статусі. Я можу собі це дозволити - проклинати якусь свою хейтершу. Але я не народний артист, і моє прізвище не Кіркоров. І я не народний артист Басков. Я розумію, чому ці люди вихоплюють зараз. Ось і нехай. За справу!" - додав Рустам.

Нагадаємо, Микола Басков сильно погладшав і змінився до невпізнання.

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