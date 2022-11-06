В ефірі шоу він показав жест, що означає мовою глухонімих жіночий статевий орган.

Російський співак Микола Басков в ефірі одного з російських шоу показав жест, яким образив людей з поганим слухом.

Він склав руки в позицію, яка на мові жестів означає жіночий статевий орган. В результаті слабочуючі люди звернулися до актора Стаса Садальського, він їх підтримав.

"У Москві безліч глухонімих, і вони дуже ображаються, коли Коля Басков робить руки так. Цей жест на мові глухих означає жіночий статевий орган. Можна Колі так більше не робити? До мене звернулися слабочуючі, хочу, щоб до їхньої думки прислухалося керівництво ТБ", - написав Садальський у своєму Telegram-каналі.

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Позиція Миколи Баскова щодо війни в Україні

Артист публічно підтримав війну в Україні, після чого до нього звернулася українська телеведуча Маша Єфросиніна. Вона записала емоційне відео, де назвала Баскова "справжнім п*д*расом".

Крім того, на відпочинку в Туреччині Басков зустрів українку, яка засудила його за позицію щодо війни в Україні.

"Я хотіла сказати вам, я з України. Росія зараз бомбить Україну щодня, а ви тут веселитеся. Як вам, нормально веселитися?"- запитала вона.

У відповідь російський співак заявив, що не веселиться, а "відпочиває".

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