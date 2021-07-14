Артисту підключили апарат з дозатором, який подає препарат у вену, щоб серце не зупинялося.

У російського актора і музиканта Петра Мамонова, який кілька тижнів перебуває в комі, почало відмовляти серце.

Подробиці про стан здоров'я повідомляє "Комсомольська правда" з посиланням на джерело в медичних колах.

За даними видання, артисту підключили апарат з дозатором, який подає препарат у вену, щоб серце не зупинялося. Також наголошується, що два тижні тому у Мамонова відмовили нирки. Йому встановили мультфільтрат для гемодіалізу.

На цей час засновник групи "Звуки Му" знаходиться в стані сопору. У нього діагностована поліорганна недостатність і пневмонія.

"Легкі цілком і повністю на ШВЛ. Він знаходиться в комі. Сьогодні вже 18-та доба. Там вже навіть немає спроб самостійного дихання, все набагато складніше. Кошмар зараз буде. Мені важко... Коли була надія, то говорила із задоволенням, а зараз, коли все, кранти, чого вже там", - цитує дружину музиканта П'ятий канал.

За словами Ольги Мамонової, останні дні вона майже не спить.

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1 липня стало відомо, що Петро Мамонов був госпіталізований в лікарню в Комунарці. У 70-річного засновника рок-групи "Звуки Му" був діагностований коронавірус.

Незабаром у Мамонова почався сепсис. Лікарі не змогли вивести його з коми. Артисту роблять переливання крові.

Черговий батюшка його вже соборував і причастив.

Хто такий Петро Мамонов

Петро Мамонов відомий як актор, радіоведучий і один із засновників групи "Звуки Му".

Артист знімався у фільмах:"Голка"," Таксі-блюз"," Шапіто шоу" і "Острів".

Він отримав заборону на в'їзд в Україну через незаконне відвідування тимчасово окупованого Криму.

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Автор: Денис Прядко