У російського актора і музиканта Петра Мамонова, який кілька тижнів перебуває в комі, почало відмовляти серце.
Подробиці про стан здоров'я повідомляє "Комсомольська правда" з посиланням на джерело в медичних колах.
За даними видання, артисту підключили апарат з дозатором, який подає препарат у вену, щоб серце не зупинялося. Також наголошується, що два тижні тому у Мамонова відмовили нирки. Йому встановили мультфільтрат для гемодіалізу.
На цей час засновник групи "Звуки Му" знаходиться в стані сопору. У нього діагностована поліорганна недостатність і пневмонія.
"Легкі цілком і повністю на ШВЛ. Він знаходиться в комі. Сьогодні вже 18-та доба. Там вже навіть немає спроб самостійного дихання, все набагато складніше. Кошмар зараз буде. Мені важко... Коли була надія, то говорила із задоволенням, а зараз, коли все, кранти, чого вже там", - цитує дружину музиканта П'ятий канал.
За словами Ольги Мамонової, останні дні вона майже не спить.
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Петро Мамонов - стан здоров'я музиканта погіршився
1 липня стало відомо, що Петро Мамонов був госпіталізований в лікарню в Комунарці. У 70-річного засновника рок-групи "Звуки Му" був діагностований коронавірус.
Незабаром у Мамонова почався сепсис. Лікарі не змогли вивести його з коми. Артисту роблять переливання крові.
Черговий батюшка його вже соборував і причастив.
Хто такий Петро Мамонов
Петро Мамонов відомий як актор, радіоведучий і один із засновників групи "Звуки Му".
Артист знімався у фільмах:"Голка"," Таксі-блюз"," Шапіто шоу" і "Острів".
Він отримав заборону на в'їзд в Україну через незаконне відвідування тимчасово окупованого Криму.
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