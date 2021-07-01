70-річний російський артист перебуває в "Комунарці" вже п'ять днів.

Російський актор і музикант Петро Мамонов потрапив до реанімації через коронавірус. 70-річний артист знаходиться в"Комунарці".

Про це виданню "Інтерфакс" повідомила дружина Мамонова.

"Він у Комунарці, самопочуття погане, він у реанімації", - сказала Ольга Мамонова.

Повідомляється, що російський актор був госпіталізований ще п'ять днів тому. Деталі про стан Мамонова його дружина не розкрила.

Читайте такожПомер український музикант, кліпи якого знають всіПетро Мамонов відомий як актор, радіоведучий і один з творців групи "Звуки Му". Артист знімався у фільмах: "Голка", "Таксі-блюз", "Шапіто шоу" і "Острів".

У 2007 році навколо Мамонова розгорівся скандал через його висловлювання про президента РФ. "А Путін що? Він хлюпенький, він розвідник. Що він може? Це ми повинні щось робити!"- сказав тоді артист на церемонії вручення премії "Золотий орел".

Петру Мамонову, як повідомляв УНІАН, раніше заборонили в'їжджати в Україну. Актор отримав заборону через незаконне відвідування тимчасово окупованого Криму.

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Автор: Поліна Кузенко