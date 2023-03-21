Виявилося, Примадонна особисто говорила з диктатором, але це було давно.

Російський артист Андрій Разін, відомий як продюсер групи "Ласковый май", висловився про Аллу Пугачову. Він підтримав Примадонну і розповів про те, що у неї була таємна розмова з президентом РФ Путіним.

На своїй сторінці в Instagram Разін зазначив, що не може похвалитися хорошими відносинами з Пугачовою, тому що вона його не любить. Однак він все одно вирішив за неї заступитися. За словами артиста, нападки в бік Примадонни, яка виступила проти повномасштабної війни в Україні і засудила російську агресію, виглядають як знущання.

"У будь-якому випадку, ті нападки, які на неї зараз відбуваються, це просто блюзнірство і знущання. Хто б що не говорив, але Алла Борисівна завжди була символом російської естради. Не випадково покійний Юра Шатунов говорив, що вона для нього завжди була прикладом. Він разом зі мною бував у неї вдома і зустрічався з нею в домашній обстановці", - згадав Разін.

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Також він розповів про розмову Пугачової з Путіним. Виявилося, співачка особисто спілкувалася з кривавим диктатором.

"Якось Алла Борисівна необачно сказала Путіну одну фразу: "Бережіть мене". І тепер багато "шулік" атакують її , в тому числі і за ці слова. Вважаю, що потрібно всім ЗМІ припинити нападати на цю талановиту і заслужену жінку. І потім, у неї не той вік. Вона - розумниця, вона виховує дітей. Мені здається неправильним, що різні шакали намагаються її зайвий раз вкусити. Я свого часу теж спускав на неї собак. Але в той час ми з нею були на одному рівні. А те, що з нею роблять зараз, це неправильно. Є багато людей, які її люблять. Я вважаю, що напад на неї - це просто якесь безумство божевільних ідіотів", - резюмував Разін.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що Пугачова підтримала Меладзе на тлі цькування в РФ.

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