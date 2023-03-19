Примадонна побувала на концерті артиста і опублікувала пост на його підтримку.

Російська зірка Алла Пугачова підтримала свого колегу Валерія Меладзе, якого цькують в Росії через неоднозначну позицію щодо війни в Україні.

Варто відзначити, що артист став небажаним артистом в РФ. Більш того, в країні-агресора неодноразово говорили, що Меладзе тепер не хочуть бачити і в інших країнах.

При цьому Алла Пугачова, яка зараз з сім'єю живе в Ізраїлі, спростувала цю інформацію. Вона відвідала концерт Меладзе і сказала:

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"Повинна засмутити брехунів, які говорять про "провальні" концерти Валерія Меладзе в Ізраїлі. Це було свято! Пісні Костянтина Меладзе у виконанні Валери, як прекрасне вино, з роками стають тільки смачнішими і ціннішими. Салют, віра, надія і любов".

Позиція Валерія Меладзе щодо війни в Україні

У перший день повномасштабного вторгнення, 24 лютого 2022 року, він публічно засудив війну та закликав до миру. Однак пізніше він виступив на одному з російських концертів, що похитнуло впевненість українців у його засудженні злочинного режиму Кремля.

Другий раз він спробував "втертися в довіру", коли на концерті в Дубаї відповів на "Слава Україні". Тоді він прибрав мікрофон і тихо сказав: "Героям слава".

Після такого вчинку Меладзе росіяни прийшли в сказ. Вони не тільки хейтили його в соцмережах, а й навіть закликали позбавити артиста громадянства РФ. Тому він в черговий раз вирішив "перевзутися" і виправдатися за свої слова.

Нагадаємо, в Росії знайшли заміну Меладзе.

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