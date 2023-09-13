Знаменитість потрапила в неприємну ситуацію.

Українська актриса Анна Саліванчук поскаржилася на поганий день. Спочатку її авто забрав евакуатор, а потім вона сіла в машину до водія, який виявився неадекватним.

Знаменитість розповіла, що дуже поспішала на виставу, тому погодилася на пропозицію чоловіка біля банку підвезти її. Від "Контрактової площі" до театру їм потрібно було їхати всього шість хвилин, проте за цю поїздку чоловік зажадав 300 гривень.

Анна відмовилася платити таку суму. Вона сказала, що заплатить максимум 100 гривень. Чоловік розлютився і зачинив двері машини. Він рушив з місця в бік метро, звідки і забрав Саліванчук. Однак дівчині вдалося вистрибнути з машини на ходу.

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"Він закриває авто і везе мене назад. Везе до "Контрактової площі", де я і сіла до нього в таксі. Була пробка, у нього була стара машина, де можна було самому відкрити дверцята. Я відкрила і вибігла на ходу. Він ще й мене обматюкав", - розповіла актриса в інста-сторіз.

Вона додала, що хотіла викликати поліцію, проте через те, що спізнювалася на виставу вирішила цього не робити.

Чим відома Анна Саліванчук

Анна Саліванчук - українська актриса театру і кіно. Вона знімалася в таких серіалах і фільмах як "Свінгери", "Райське місце", "Одного разу під Полтавою", "Пташка співоча", "Не відпускай" та інших.

Відомо, що Саліванчук заміжня, у неї є двоє дітей. Вона живе в Україні.

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