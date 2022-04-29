Де знаходиться Ані Лорак - невідомо.

Екс-чоловік співачки Ані Лорак, турецький бізнесмен Мурат Налчаджіоглу зустрівся зі своєю дочкою Софією в Туреччині.

У своєму Instagram він показав кадри з дівчинкою, яку дуже довго чекав до себе в гості. Раніше він переживав, що не зможе бачитися зі своєю єдиною дочкою через те, що вона разом зі своєю мамою Ані Лорак жила в Росії.

"Нарешті", - підписав фото Мурат.

Зазначимо, на знімках не було видно Ані Лорак. Де вона знаходиться на даний момент - невідомо. Втім, співачка все так само продовжує мовчати про війну в Україні, попри те, що окупанти вбивають людей на її Батьківщині.

Єдине, що зробила Лорак - скасувала концерти в РФ і ряді інших країн. Ймовірно, вона зараз десь "відсиджується" і не хоче "світитися" на публіці.

Нагадаємо, раніше Ані Лорак тимчасово відмовилася від концертів в Росії, але запланувала тур по Німеччині.

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