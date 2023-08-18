Сам комік у важкому стані, його обраниця теж у лікарні.

Гуморист Антон Молодецький, який брав участь у шоу "Розсміши коміка", потрапив у серйозну ДТП. Артист їхав разом зі своєю дружиною на таксі. У цей момент у машину на великій швидкості "влетіла" інша автівка.

Про жахливу ДТП з гумористом на своїй сторінці в Instagram повідомила блогерка Сабіна Мусіна. Вона розповіла про стан коміка та його дружини.

"Антон дуже важкий. Дуже. Іра стабільна, перелом ноги, спини, струс, рвані рани", - написала блогерка.

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Окрім цього, Мусіна вже відвідала лікарню, де перебувають постраждалі. Блогерка була обурена тим, що у сусідній палаті перебуває водій, який "влетів" у таксі з гумористом. За словами Мусіної, чоловік їхав на швидкості 230 кілометрів у годину.

Блогерка вже забрала дружину гумориста до іншої лікарні. Вона сказала, що не буде розповідати, де саме нині перебуває жінка, адже з нею вже намагалися поговорити люди, що хочуть "зам'яти" справу.

Хто такий Антон Молодецький

Гуморист брав участь у 18-му сезоні шоу "Розсміши коміка". Він зумів розвеселити Євгена Кошового та Юрія Ткача. Молодецький, який працює ведучим та проводить весілля, жартував про наречених та стосунки між чоловіками та жінками.

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