Після того як Єгорова відкрито підтримала війну, Сумська припинила з нею будь-яке спілкування.

Українська зірка театру і кіно Ольга Сумська зізналася, що припинила спілкуватися зі Сніжаною Єгоровою після її схвальних висловлювань у бік кровожерливої політики Путіна. У програмі "Слава +" Оля розповіла, яким був їхній останній контакт зі Сніжаною.

"Остання наша розмова була, коли я їй розповідала, що Київ бомблять, що ми втратили мам. Кажу: "Ти збожеволіла? Навіщо ти це пишеш? Летять бомби". Вона була теж шокована. Вона не знала. Це, знаєш, такий глухий кут, коли людина вже не знає, що відповісти і просто йдуть емоції", - згадує Сумська.

Вона підкреслює - те, що Сніжана грає якусь політичну роль, було зрозуміло ще задовго до повномасштабного вторгнення.

"Я не спілкуюся після тих страшних подій, її заяв, її поста в Facebook. Я приголомшена. Все закінчилося. Вона почала свою політичну діяльність задовго, якщо ви помітили. Вона була в опозиції, і ще тоді можна було це якось слухати і це якось сприймалося. А вже тоді, коли відбулися криваві події, почалася війна, вбивали українців.... І раптом такий пост! Чому так? Це якась страшна метаморфоза з людиною. Я не знаю, що може статися, щоб так зрадити Україну і свою Батьківщину", - поділилася Ольга.

Нагадаємо, дочка путіністки Сніжани Єгорової показала перші кадри зі зйомок фільму про Україну. Стася Ровінська грає в американській короткометражці головну роль.

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