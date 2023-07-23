Співачка привітала хореографа з днем народження.

Українська співачка Ірина Білик вкотре підігріла чутки про возз'єднання з хореографом Дмитром Коляденком. Вона публічно зізналася йому у коханні. За словами співачки, вона знає артиста вже багато років, але він завжди для неї цікавий.

Такі зізнання Білик зробила учора, 22 липня, на честь дня народження Коляденка. Хореографу виповнилося 52 роки.

"Скільки років я тебе знаю, Дімо, ти завжди був цікавий для мене у всьому! Насамперед я шаленію від твоєї захопленості цим інколи дивним світом! Ти любиш людей і я люблю тебе за це! Ти диво - майстер і актор! З днем народження, мій коханий!" - написала Білик на своїй сторінці в Instagram.

Відео дня

Також співачка показала спільне фото з хореографом. На світлині вони позували у кумедних "капелюхах" з рушників. Білик та Коляденко проводять разом багато часу.

Сам хореограф вже відреагував на допис співачки. У коментарях він написав: "Кохаю!".

Коментатори приєдналися до привітань Коляденка. Вони не тільки бажають йому здоров'я та щастя, а ще й питають його про стосунки з Білик. Фани вважають, що артисти знову разом. Вони пишуть:

"Ви дійсно пара... Створені одне для одного, як з якоїсь іншої планети, космічні такі! Любові вам"

"Вітаю! Діма - це кохання Ірини"

"Як гарно! Рада за вас обох, що ви разом. З Днем народження!".

Що відомо про стосунки Білик та Коляденка

Співачка зустрічалася з хореографом з 2003 по 2006 роки. За словами Коляденка, він декілька разів освідчувався Білик, проте до весілля так і не дійшло.

У 2022 році артисти знов почали працювати разом. Вони перебувають за кордоном та дають спільні концерти. Окрім цього, Білик та Коляденко регулярно натякають на те, що знову зійшлися. За словами співачки, вона та Коляденко люблять одне одного, проводять час і іноді разом снідають.

Вас також можуть зацікавити новини: