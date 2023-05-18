Співачка залишилася в хороших стосунках з екс-чоловіком.

Українська співачка Ірина Білик неодноразово підігрівала інтерес публіки до свого особистого життя. Останнім часом вона часто з'являється в соцмережах зі своїм екс-чоловіком Дмитром Коляденком. Тому і не дивно, що шанувальники сподіваються на їхнє возз'єднання.

Однак довгий час ні Білик, ні Коляденко ніяк не коментували статус своїх стосунків. Тільки зараз співачка в інтерв'ю ЖВЛ зізналася, що вони з екс-чоловіком люблять одне одного, проводять час і іноді разом снідають.

"Багатьох дуже цікавить, чи разом ми з Дмитром? Чи спимо ми разом, чи їмо разом? Людям особливо зараз потрібна казка. Так, ми любимо одне одного. Чи спимо ми разом? Ми вам не розповімо. Їмо разом і іноді снідаємо. Ми дуже часто зустрічаємося на наших спільних концертах. І я кажу: "Дімко, ти у мене вже в райдері. Тому будемо і відпочивати разом, і спати", - сказала Білик.

Зазначимо, Ірина Білик і Дмитро Коляденко перебували в шлюбі в період з 2003 по 2006 рік. Спільних дітей у них немає.

Коляденко зізнався Білик у коханні

6 квітня, в день народження співачки, Коляденко привітав її. В інста-сторіз він написав: "Вітаю тебе! Люблю, люблю, люблю".

Незважаючи на те, що їхнє спільне життя було не найсолодшим, вони залишилися в хороших стосунках. У мережі жартують, що їхня історія схожа з тією, що була у Бена Аффлека і Джей Ло - коли вони розлучилися, а через 17 років знову зійшлися.

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