Музикант розповів, що пройшов медичну комісію, а на повістку відреагує відповідним чином.

Фронтмен гурту "Без Обмежень" Сергій Танчинець розповів, як на початку повномасштабної війни ходив до військкомату. За його словами, його волонтерство принесло більше користі Україні, ніж служба.

В інтерв'ю для YouTube-проєкту ТСН.ua "Наодинці" музикант розповів, що на початку вторгнення переїхав до Мукачева і вступив до територіальної оборони.

"Я пройшов медкомісію. Я почав процес оформлення документів, побув близько тижня в територіальній обороні. Це мій був порив логічний – піти до військкомату. Я зорієнтувався, перебуваючи там тиждень. Я зрозумів, що все, чим я буду займатися, це патрулювати Мукачево. Коли за 800 кілометрів від мене відбувається якийсь двіж, потрібна хоча б транспортна допомога, якась волонтерська робота. Було прийняте рішення, що я пішов працювати далі волонтером, намагався зробити якийсь внесок вже іншим способом", - зазначив музикант.

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Танчинець зізнався, що підрозділ територіальної оборони, де він служив, згодом відправили на фронт. Втім, на початку війни про це ніхто не знав.

"Через місяці три-чотири наш батальйон пішов воювати. Ніхто про це не знав, не думав. Мені перспектива просидіти купу часу в Мукачеві здавалася трохи дивною", - пояснив артист.

Артист зазначив, що все ще може отримати повістку, і відреагує на неї належним чином.

"Звісно, що зараз може прийти повістка. Я стою на обліку. Якщо прийде повістка, я на неї, звісно, відреагую так, як треба відреагувати", - зазначив він.

Нагадаємо, що фронтмен гурту "Без Обмежень" Сергій Танчинець деякий час тому через проблеми зі здоров'ям опинився в інвалідному візку. Йому робили операцію.

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