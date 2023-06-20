Він опублікувала їхні спільні фото.

Українська співачка Надя Дорофєєва ніжно привітала свого коханого Михайла Кацуріна з днем народження. Вона опублікувала відео, на якому вони солодко цілуються, а також кілька фотографій з їхнього спільного архіву.

На одному фото Додо і Міша позують на кухні спиною до камери, а на іншому - перед дзеркалом в обнімку. Знімки вийшли дійсно дуже домашніми і теплими.

"Я тебе кохаю... зовсім. З днем народження, любий", - підписала фото співачка.

Відео дня

Крім того, вона опублікувала відео зі свого сольного концерту, на якому одна з фанаток вигукнула із зали: "Кацурін - топ".

Можна помітити, що Надя і Міша щасливі разом. Їм довелося подолати непростий шлях через розставання з подружжями і всенародний хейт, проте навіть за таких умов вони змогли зберегти своє кохання.

Історія стосунків Дорофєєвої і Кацуріна

У березні 2022 року стало відомо, що Додо розлучається з чоловіком Володимиром Дантесом, а Михайло - зі своєю дружиною Дашею Кацуріною, з якою виховує двох дітей.

Пізніше стало відомо, що Надя будує стосунки з Мішею. Дантес і Даша складно це переживали, але незабаром знайшли розраду в обіймах одне одного. Вони теж почали будувати романтичні стосунки.

Нагадаємо, нещодавно з'явилася інформація, що Дорофєєва і Кацурін незабаром зіграють весілля. На ці чутки вже відповіла і сама співачка.

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