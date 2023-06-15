Фанати не могли не спитати у зірки, чи дійсно вона днями вийде за свого обранця.

Співачка Надя Дорофеєва вперше відреагувала на чутки про те, що вже скоро вона та її бойфренд Міша Кацурін зіграють весілля. Зірка, мабуть, не хотіла це коментувати, проте їй усе ж довелося відповісти.

Так, на своїй сторінці в Instagram співачка показала нове фото. На ньому вона позує поряд зі своїм хлопцем. Біля них сидів ще й продюсер Іван Кліменко. Дорофеєва розповіла, що нині вони займаються створенням нової пісні.

У коментарях під фото шанувальники почали жартувати. Вони писали про чутки, які розійшлися декілька годин тому.

"Яке написання пісень, взагалі-то у вас сьогодні весілля", - жартують фани.

Дорофеєва відреагувала з гумором. Вона натякнула на те, що ніякого весілля найближчими днями точно не планується.

"Ха-ха, ну, будемо знати", - написала співачка.

Чутки про весілля Дорофеєвої та Кацуріна - з чого все почалося

Нещодавно стало відомо, що Дорофеєва вже познайомила бойфренда зі своєю матір'ю. Вона показувала відео, на яке потрапила кумедна реакція її мами на музику Кацуріна. Як виявилося, жінці вона не сподобалася.

Сьогодні ж стало відомо, що Дорофєєва і Кацурін зіграють весілля вже днями. Про це заявив фешн-журналіст Роман Тимофєєв, до якого дійшли такі чутки.

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