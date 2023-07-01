Музикант в недавньому інтерв'ю відповів на всі питання, які довгі роки цікавили його фанатів.

Вийшла друга частина великого інтерв'ю Олега Винника, який півтора роки тому таємничо зник. Він відповів на запитання, які роками цікавили шанувальників. Зокрема, він зізнався, що одружений і має сина, а образ холостяка був лише для привернення уваги.

Так, виконавець хіта "Ніно" сказав, що завжди любив випивати, проте залежності у нього не було і немає.

"Я ніколи не скажу, що не випиваю. Я випивав стільки, скільки мені було потрібно. Ніколи не був бухим", - уточнив артист, і додав, що через проблеми зі здоров'ям він змушений був зовсім відмовитися від спиртних напоїв.

"Хоча дуже люблю пиво", - сказав Олег Винник.

Куди зникав Олег Винник

Музикант зізнався, що всі півтора року він був у Німеччині. Виїхав туди наприкінці лютого минулого року. Там він перебував як резидент. Весь цей час він лікувався, оскільки проблеми зі здоров'ям були настільки серйозними, що навіть заважали йому ходити. Втім, під час інтерв'ю він мав досить бадьорий і здоровий вигляд.

Раніше УНІАН писав, як змінився Олег Винник під час хвороби.

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