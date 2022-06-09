Пара не приховує свої стосунків, вона зустрічається вже рік. Олександра та Олег живуть разом.

Лідер гурту Kalush Orchestra Олег Псюк зустрічається з дівчиною Олександрою з Черкаської області. Пара поділилася, як вони познайомилися.

Як розповіла Саша в інтерв'ю ТСН, їхні стосунки розвивалися дуже стрімко. Через два тижні після зустрічі Олег познайомив дівчину зі своїми в батьками в Калуші.

"Познайомились у Києві у перший день весни, це навіть якось так символічно. Перед тим місяць ми домовлялись зустрітись", - поділилась Олександра.

За словами дівчини, вона побачила Олега у Буковелі. У той же вечір соліст Kalush Orchestra на своїй сторінці в Instagram створив опитування, а Саша прокоментувала, що класно було б зустрітися. Через два дні Псюк їй відповів й погодився на зустріч у Києві, та кілька разів це все переносилося.

"Пам'ятаю, що вже думала, що ми так і не зустрінемося, коли вчергове зустріч перенеслася, і я мала вже їхати додому, але мій автобус затримали, і я залишилася надовше. В той день ми і зустрілися, в перший день весни", - розповіла кохана соліста Kalush Orchestra.

"Познайомилися, як у найкращому фільмі, знятому голлівудським режисером...в Instagram (сміється, - УНІАН.)", - озвучив свою версію знайомства Псюк.

Нагадаємо, 21-річна Олександра Білобров за сумісництвом - комерційний директор гурту Kalush Orchestra.

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