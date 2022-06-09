Раніше громадськості повідомили, що нагороду викупила криптовалютна біржа WhiteBIT.

Переможці Євробачення 2022 Kalush Orchestra назвали ім'я українця, який викупив їхній кубок за $900 тисяч.

Як розповів гурт у своєму Телеграм-каналі, це - CEO криптовалютної біржі WhiteBIT Володимир Носов.

Музичний колектив вирішив не приховувати й обличчя героя, який виклав чималеньку суму за такий "трофей" на аукціоні.

Також анонсовано на сьогодні, 9 червня, на 14:00 прямий ефір Kalush Orchestra з ведучим Сергієм Притулою та Володимиром Носовим, де стане відомо про подальшу долю кубка і те, як він ще може допомогти державі.

"Розкажемо секрет, яка доля чекає на цей трофей. Спойлер - буде нова користь для держави!" - заінтригував музичний колектив.

Раніше переможці Євробачення-2022 Kalush Orchestra продали на аукціоні свою нагороду, щоб допомогти Збройним Силам України.

Кубок переможця вдалося продати за 900 тисяч доларів. На ці гроші тепер планують придбати комплект безпілотних літальних апаратів PD-2, призначений для повітряної розвідки та бойового застосування.

Нагадаємо, що Kalush Orchestra виграли Євробачення цього року з піснею Stefania. Після виступу соліст Олег Псюк за сцени закликав світ врятувати захисників Маріуполя, його слова пролунали у прямому ефірі.

Вас також можуть зацікавити новини: