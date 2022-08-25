Цей національний наряд носять не тільки у свята.

24 серпня Україна відсвяткувала День Незалежності. Українські зірки активно вітали з цією особливою датою своїх шанувальників, публікуючи фотографії у вишиванках. УНІАН показує, який вигляд артисти мають в національному вбранні.

Наталія Мосейчук та Святослав Гринчук

Телеведучі новин з'явилися у святкових вбраннях під час спеціального ефіру ТСН.

Леся Нікітюк

Зірка, яка з перших днів після повномасштабного вторгнення РФ в Україну займається волонтерством у рідному Хмельницькому, на честь 31-річчя незалежності одягла білу сукню, розшиту білими нитками.

Олександра Кучеренко

Модель і дружина Дмитра Комарова показала у себе в Instagram-блозі фото в сучасній сорочці, на якій вишитий силует жінки у віночку.

Світлана Тарабарова

Співачка опублікувала зворушливе фото у вишиванці зі своїми дітьми. Зробили вони його, очевидно, десь в саду з безліччю синьо-жовтих кульок.

"Такий вигляд має щастя, яке святкує День незалежності своєї країни. Здається, нарешті ми зрозуміли, що не треба чекати "що дасть тобі країна" - треба самостійно зробити її кращою, хоча б заради наших дітей. З Днем Незалежності, рідні та вільні серцем і розумом українці!", - написала зірка.

Ірина Федишин

Співачка показала фото крупним планом, на якому вона позує в темній вишиванці. До слова, саме ця артистка досить часто носить вишиті сукні та сорочки на своїх концертах.

Мамаріка

Співачка Мамаріка і її коханий Сергій Середа також підтримали рідну країну в День Незалежності, надівши темні вишиванки.

Христина Соловій

Виконавиця хітів "Я твоя зброя" і "Українська лють" у своєму блозі продемонструвала, що їй дуже личить українське вишите вбрання.

Нагадаємо, як з Днем Незалежності 2022 привітали Остапчук, Ротару, Вакарчук та інші зірки.

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