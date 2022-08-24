Сьогодні, на 182 день повномасштабної війни, Україна відзначає 31-у річницю Незалежності.

Українські зірки привітали своїх шанувальників з таким важливим святом - Днем Незалежності. Цього року 24 серпня має особливий сенс, не такий, як раніше. УНІАН розповідає, що бажають зірки в цю дату.

Сергій Бабкін

Артист опублікував у своєму Instagram-блозі відео, де він сидить на мосту на фоні річки і під гітару виконує "Заповіт". Сергій розповів, що спеціально до Дня Незалежності випускає україномовний альбом. Всі гроші, які він принесе, будуть витрачені на рідне місто Харків.

"Україна - наш дім. І як хочеться, щоб швидше в ньому запанував мир. Ми обов'язково переможемо, тому що добро завжди перемагає зло. Тому що всередині нас непробиваємо міцний дух, який не зможе зламати жоден ворог. З вірою в нашу країну! З вірою в наших воїнів! З вірою в кожного з нас!",- написав Бабкін.

Едгар Камінський

Відомий пластичний хірург і екс-чоловік співачки Слави Камінської опублікував відео, в якому розповідається, що таке незалежність України в нових реаліях.

"Незалежність - це бути сміливим, зупиняти танки, рятувати, допомагати, перемагати, бути відважним, незломленим", - сказано у відео. У ролику показані кадри мужнього захисту військовими своєї країни, робота волонтерів, перемога української групи Kalush Orchestra на Євробаченні і багато іншого, що сталося за цей рік.

Володимир Остапчук

Шоумен опублікував у себе в блозі акт проголошення незалежності України і написав: "З Днем Незалежності, українці! Найсміливіші, найхоробріші, найбільш волелюбні в світі".

Софія Ротару

Як і на День прапора, сьогодні вона обмежилася публікацією Instagram-stories, де написала: "З Днем Незалежності, Україно!".

Святослав Вакарчук

Лідер групи "Океан Ельзи" в блозі поділився фотографією величезного прапора і зазначив: "Не питай у інших, коли закінчиться війна... Запитай себе, що ти зробив для перемоги! З Днем Незалежності, брати і сестри! Слава Україні!".

Нагадаємо, 23 серпня в Україні відзначали День державного Прапора.

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