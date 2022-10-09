Халіт Ергенч отримав величезну популярність після виходу серіалу.

Серіал "Величне століття", який переклали і транслювали в багатьох країнах світу, зробив своїх головних героїв мегапопулярними. Один з головних героїв - Халіт Ергенч, якому дісталася роль Султана Сулеймана. Розповідаємо, чим він займається після зйомок у культовій турецькій драмі і який вигляд зараз має.

Халіт Ергенч: робота після "Величного століття"

Якщо проаналізувати фільмографію актора, то робіт у нього було не так мало. Після серіалу "Величне століття", зйомки якого проходили з 2011 по 2014 рік, він працював ще в чотирьох проектах: "Алі і Ніно" (2015),"Червоний Стамбул"(2016),"Моя Батьківщина - це ти" (2016-2018), "Вавилон" (2019).

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На особистому фронті також ніяких змін після виходу серіалу не було.

Його дружина Бергюзар Корель, з якою він у шлюбі з 2009 року, в 2020 році народила сина. Хлопчика назвали Хан. Через рік у пари народилася дочка Лейла.

Який вигляд зараз має Султан Сулейман

Якщо проаналізувати його профіль в Instagram, то можна зробити висновок, що Ергенч - не дуже активний користувач соціальних мереж.

Все ж деякі його фотографії можна знайти. Видно, що він практично не змінився з часів зйомок турецької історичної драми, проте сивого волосся все-таки додалося.

Нагадаємо, раніше ми писали який вигляд має Мер'єм Узерлі - німецько-турецька актриса, яка зіграла роль Хюррем Султан в серіалі "Величне століття".

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