Тетяна Кравченко поїхала в Париж ще в 2021 році, коли тільки з'явилися чутки про ймовірне вторгнення РФ на територію України.

Зірка серіалу "Слід" Тетяна Кравченко, яка поїхала до Парижа за півроку до повномасштабного вторгнення РФ в Україну, дала інтерв'ю для YouTube-каналу Аліни Доротюк. Кравченко заявила, що деякі біженці у Франції ганьблять Україну:

"Всі чекають на перемогу, українці об'єдналися. Але є й ті, які ганьблять Україну. Вони вважають, що приїжджають на відпочинок в п'ятизірковий готель. Дайте ось це, дайте ось те... Вони забули, що тікали від війни. Ви не можете вимагати "дайте". Ти знаходишся в гостях. Тобі дали будинок, захист, виплати, соціальне страхування. Ми не маємо права нічого вимагати, на жаль. 105 тисяч українців зараз у Франції".

Також Тетяна згадала про те, яка ситуація зараз склалася в її рідному місті Миколаєві. Зірка зізналася, що окупанти знищили її рідну школу.

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"Просто немає слів, коли бачу, як знищують це гарне місто. Нещодавно знищили мою школу, пряме попадання у вестибюль, знищена вся центральна частина будівлі. Знищують школи, парки, музеї. Після Бучі ми взагалі втратили розуміння, як так можна... Як, хто, чому, навіщо? Немає здорового глузду. У Миколаєві працювали мої батьки, але зараз живуть у Києві. Не залишилося в місті рідних, але залишилися знайомі", - сказала актриса.

Нагадаємо, названа причина смерті зірки серіалу "Слід".

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