За словами Єфросиніної, все "полагодив" секс.

Телеведуча, благодійниця і громадський діяч Маша Єфросиніна, яка зараз перебуває в Німеччині і через повномасштабну війну близько трьох місяців не бачилася зі своїм чоловіком Тимуром Хромаєвим, розповіла про їхню коротку зустріч.

Так, поки Єфросиніна з двома дітьми живе за кордоном, її чоловік служить у складі добровольчого загону в Києві.

Як розповіла телеведуча в YouTube-проекті "дорослі дівчатка", нещодавно парі вдалося зустрітися у Варшаві, куди бізнесмен приїхав за гуманітарним вантажем. За словами зірки, їх зустріч була не такою, якою вона собі уявляла. Коли телеведуча приїхала до чоловіка, то думала, що вони як в кіно накинуться один на одного, але цього не сталося - Тимур був холодний і стриманий.

"Було непросто. Ми дуже змінилися. Він зараз у складі добровольчого загону, він проходить навчання, він весь на військовому, на військовій тематиці, вони готуються, він вже бачив дуже багато всього. А я зі своїм німецьким побутом, купою роботи, купою стресу, хвора собака, діти туди, діти сюди... І у нас в якийсь момент була така якась дивна вібрація", - розповіла Єфросиніна.

За словами зірки, все "полагодив" секс.

"Виявляється, через 20 років стосунків може бути секс дуже новий. Тому що ви дуже один за одним скучили. Тому що з'ясувалося, що ми на 2,5 місяці не розлучалися ніколи з моїм чоловіком. І в цьому теж є певна принадність", - зізналася вона.

Єфросиніна зізналася, що дуже переживає за чоловіка і хоче бути поруч, але він не хоче, щоб сім'я поверталася в Україну.

"Мені Тимур каже: "Мені легше, коли ви поїхали. Я за вас не переживаю, не боюся. Я можу цілком віддаватися службі, можу приймати рішення одноосібно. Мені легше, я не стурбований. У Києві дуже мало жінок". Я кажу: "Як Ви там, чоловіки всі?". А він: "Та нікому взагалі не до жінок, якщо чесно". Це порадувало мене, проте він вважає, що жінки зняли з чоловіків вантаж страху і постійної боязкості за них", - додала вона.

Нагадаємо, раніше Єфросиніна зі сльозами на очах показала прощальний подарунок чоловіка. Також вона розповіла, як переживає розлуку з чоловіком і поділилася одним романтичним моментом.

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