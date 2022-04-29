Подружжя підтримує зв'язок через відеоповідомлення. Хромаєв часто просить дружину не плакати й зберігати хороший настрій.

Українська телеведуча Маша Єфросиніна, яка наразі перебуває у Польщі, розказала про розлуку з чоловіком Тимуром Хромаєвим, який залишився в Києві і вступив до лав тероборони після початку повномасштабної війни України з РФ.

В ефірі "Ранок з Україною" зірка розповіла, що останній раз бачилася з чоловіком на кордоні України і Польщі близько місяця тому. І цьогоріч 2 травня річницю знайомства з коханим їм доведеться вперше провести на відстані.

"Діти вперше бачили, що тато плаче. Ми ніколи не розлучалися так довго. 2 травня буде 20 років, як ми познайомилися, і це буде наше перше 2 травня у розлуці", – сказала Єфросиніна.

Подружжя підтримує зв'язок через відеоповідомлення. Хромаєв часто просить дружину не плакати й зберігати хороший настрій.

"Ми з ним говорили про це, і він сказав, що йому не легше, коли я плачу. Хоче бачити нас усміхненими, чути, як ми живемо і дбаємо один про одного. Радіє історіям про те, що ми придбали собаці нове ліжко або син нарвав мені квіти. А так все у нас сухо відбувається, бо якщо дати собі прояви ніжності – я розкисаю", - ділиться зірка.

"Ніякої романтики не дозволяємо, не хочеться. Останній романтичний момент у нас був, коли він показав мені орхідеї. Я дуже люблю квіти, і у нас на підвіконні у квартирі дуже багато орхідей. "Дивися вони всі розквітли, я все поливаю". Ось це романтика! – зізналась Єфросиніна.

Раніше Єфросиніна розповіла, коли повернеться до Києва з дітьми й чому боїться їхати зараз.

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