Італійські журналісти не захотіли дізнатися правду про війну в Україні.

Українська телеведуча Маша Єфросиніна згадала, як її виперли з прямого ефіру одного з італійських телеканалів за правду про диктатора Володимира Путіна.

В інтерв'ю Олесі Бацман вона розповіла, що журналісти іноземного каналу довго вмовляли її на пряме включення. Коли вона погодилася на їхню пропозицію поговорити про війну в Україні, то її одразу насторожило те, що італійці назвали вбивчу війну "конфліктом".

"Італія. Мене взагалі виперли з ефіру. Дуже-дуже довго домовлялися про включення в прямий ефір в Італії. Там у них велике шоу. Вони всі сидять, триндять, їх дуже багато. І вони довго-довго мене вмовляли. Я кажу: "Добре, давайте включення", – розповіла телеведуча.

Вона додала, що після того як почала розповідь про те, що Путін робить з Україною і нашим народом, її просто викинули з ефіру.

"Вони почали говорити типу: "Ми тут чули в ваших інтерв'ю іншим каналам, що у вас як би родичі живуть в Росії. Вони вам не пишуть, не дзвонять?" Я кажу: "Це правда". - "Так це ж пряме відсилання до того, що вашим родичам там добре і вони бояться зв'язуватися з нацистами". І я кажу: "Так, стоп, секундочку, пердоне, сеньйорес". І вкочую історію про те, що цей маразматик, г*ндон цей бункерний (Володимир Путін, - УНІАН) робить з моїм народом, з моєю країною. І все, мене викинули з ефіру", – додала Маша.

Нагадаємо, раніше Маша Єфросиніна вперше відреагувала на мовний скандал.

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