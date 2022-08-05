Хейтери незадоволені тим, що Єфросиніна не перейшла на українську мову.

В одному з випусків програми "Дорослі дівчатка" українська телеведуча Маша Єфросиніна пояснила, чому не переходить на українську мову. Тоді вона сказала, що їй складно формулювати свої думки державною мовою так, щоб це було смішно.

Після таких слів її накрила хвиля хейту. Не тільки користувачі мережі обурилися цьому, а й українські зірки. Тому Маша вирішила відповісти своїм хейтерам.

"Просто сіли там кілька чуваків і дві тітки і облили мене лайном. З цього пішли заголовки. І ось тут воно вже долетіло до тих людей, для яких ця тема дуже болісна. І я їх розумію. Бо коли тобі болить, і ти читаєш, що вона, с*ка така, "відмовляється говорити українською", ти приходиш до неї в коментарі і бажаєш, щоб її діти були вбиті рашистами і згвалтовані", - висловилася Єфросиніна в ефірі "НВ".

Вона додала, що ця ситуація дуже вигідна і Росії. Мовляв, кримчанка стільки всього зробила для України, а жителі країни її просто "розіп'яли".

"Чи не є я сьогодні ідеальним прикладом того, щоб російськомовну ведучу, яка ще в 2014 році кричала проти анексії Криму, що "я кримчанка, мене ніхто не чіпає в цій країні", сьогодні показати по всіх каналах: "Дивіться, як її розіп'яли, попри те, скільки вона робить?" - додала ведуча.

Нагадаємо, раніше Маша Єфросиніна розповіла про маячну пропозицію від путіністів.

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