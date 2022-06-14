Кошовий не міг повірити, що війна дійсно почалася.

Український шоумен Євген Кошовий вже давно дружить з президентом Володимиром Зеленським. Не дивно, що 24 лютого, в перший день війни, вони списалися.

За словами Євгена, він вранці написав Володимиру, після того як почув перші вибухи.

"Я кажу: "Що, серйозно почалося?". Він каже: "Походу, так", - поділився Кошовий у програмі "Зірковий шлях".

Він додав, то хотів почути від Зеленського хоч якийсь прогноз по війні, але пізніше зрозумів, що ніхто не знає напевно, коли цей жах закінчиться.

"А потім я подумав, а хто тобі скаже якийсь прогноз. Це риторичне питання. Сподіваюся, що скоро перемога буде за нами", - додав Кошовий.

Нагадаємо, раніше Євген Кошовий розповів, чому залишається в Україні.

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