Переможець "Танців з зірками" разом з дружиною збирає кошти на облаштування шкільних бомбосховищ.

В Одесі хореограф-постановник Євген Кот під час благодійного шоу "Танцюй зі мною, Україно" розповів факти зі свого життя, про які раніше вважав за краще мовчати.

Як передає кореспондент УНІАН, зокрема, переможець проєкту "Танці з зірками" поділився, яким був початок його танцювального шляху в Херсоні, де він народився, та зізнався, що був "малолітнім гопником".

"Коли мені було 13 років, я грав у футбол, хотів займатися карате та ходив зі складним ножичком-метеликом… У цьому віці я навіть встиг кинути палити… - мама мене застукала (з цигаркою – УНІАН) та нагодувала тютюном", - розповів хореограф.

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За словами Кота, він був у паніці, коли мати сказала, що віддає його до ліцею мистецтв і хоче, щоб він займався бальними танцями. "Коли тато віз мене в цей ліцей, я просто плакав на задньому сидінні… Які танці?! Я хочу на карате!.. Нас відразу одягли в чешки, лосини і всі хлопчики були з будильниками, що стирчать (лосини сильно облягають тіло – УНІАН). Тому я постійно прикривався руками", - каже танцюрист.

Він розповів, що потім переїхав до Києва, де познайомився зі своєю майбутньою дружиною - чотириразовою чемпіонкою світу з танцю на пілоні Наталією Татарінцевою. Саме з нею він приїхав до Одеси з зазначеним авторським шоу. За словами подружжя, максимум, що вони зможуть заробити від свого туру, передадуть на реконструкцію та обладнання шкільних укриттів на деокупованих територіях.

Цікаві факти про шоу:

Спеціально для цього шоу були створені ексклюзивні 50 костюмів. Вони оздоблені камінням, пір’ям, розшиті колоссям, зроблені з блискучих тканин у яскравій гамі.

Разом з подружжям у виставі задіяні шість танцівників телеперфомансів: Олександр Прохоров, Павло Сімакін, Дмитро Осипенко, Анна Кареліна, Дар’я Возняковська, Галина Трофімова – одеситка, вона наймолодша у колективі.

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