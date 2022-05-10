Проходження у фінал для українського гурту Kalush Orchestra ймовірно на 95%.

Букмекери дали прогноз на перший півфінал Євробачення, який відбудеться вже сьогодні, 10 травня. Конкурс розпочнеться о 22:00 за київським часом.

Серед тих, хто може вийти у фінал - Україна, Греція, Норвегія, Нідерланди, Вірменія, Португалія, Албанія, Молдова, Латвія, Австрія.

Kalush Orchestra виступлять у першому півфіналі Євробачення 2022 під 6 номером з піснею "Stefania". Соліст гурту Олег Псюк присвятив зворушливу композицію своїй мамі, а також усім українським матерям.

Зазначимо, що Росія цього року дискваліфікована через розв'язану проти України війну.

Раніше УНІАН склав список учасників першого півфіналу Євробачення 2022 з піснями.

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