У вівторок, 10 травня, в Турині відбудеться перший півфінал пісенного конкурсу Євробачення-2022.

10 травня розпочинається міжнародний пісенний конкурс "Євробачення-2022". У першому півфіналі виступлять представники 17 країн, серед яких і український гурт Kalush Orchestra.

УНІАН зібрав виступи учасників першого півфіналу в порядку, визначеному жеребкуванням.

Ronela Hajati - Sekret (Албанія)

Citi Zēni - Eat Your Salad (Латвія)

Monika Liu - Sentimentai (Литва)

Marius Bear - Boys Do Cry (Швейцарія)

LPS - Disko (Словенія)

Kalush Orchestra - Stefania (Україна)

Intelligent Music Project - Intention (Болгарія)

S10 - De Diepte (Нідерланди)

Zdob şi Zdub & Frații Advahov - Trenulețul (Молдова)

MARO - Saudade Saudade (Португалія)

Mia Dimšić - Guilty Pleasure (Хорватія)

REDDI - The Show (Данія)

LUM! X feat. Pia Maria - Halo (Австрія)

Systur - Með Hækkandi Sól (Ісландія)

Amanda Georgiadi Tenfjord - Die Together (Греція)

Subwoolfer - Give That Wolf A Banana (Норвегія)

Rosa Linn - Snap (Вірменія)

Відзначити, букмекери постійно оновлюють прогнози переможця. Раніше перемогу пророкували Італії, а Україні прогнозували 5-6 місце. В останні два місяці Kalush Orchestra залишаються безумовним лідером, згідно зі ставками. Їхня перемога ймовірна на 43%.

Нагадаємо, Kalush Orchestra зірвали овації на відкритті Євробачення 2022. Артисти пройшлися урочистим коридором і дали коротенькі інтерв'ю ведучим конкурсу.

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