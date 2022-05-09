10 травня розпочинається міжнародний пісенний конкурс "Євробачення-2022". У першому півфіналі виступлять представники 17 країн, серед яких і український гурт Kalush Orchestra.
УНІАН зібрав виступи учасників першого півфіналу в порядку, визначеному жеребкуванням.
Ronela Hajati - Sekret (Албанія)
Citi Zēni - Eat Your Salad (Латвія)
Monika Liu - Sentimentai (Литва)
Marius Bear - Boys Do Cry (Швейцарія)
LPS - Disko (Словенія)
Kalush Orchestra - Stefania (Україна)
Intelligent Music Project - Intention (Болгарія)
S10 - De Diepte (Нідерланди)
Zdob şi Zdub & Frații Advahov - Trenulețul (Молдова)
MARO - Saudade Saudade (Португалія)
Mia Dimšić - Guilty Pleasure (Хорватія)
REDDI - The Show (Данія)
LUM! X feat. Pia Maria - Halo (Австрія)
Systur - Með Hækkandi Sól (Ісландія)
Amanda Georgiadi Tenfjord - Die Together (Греція)
Subwoolfer - Give That Wolf A Banana (Норвегія)
Rosa Linn - Snap (Вірменія)
Відзначити, букмекери постійно оновлюють прогнози переможця. Раніше перемогу пророкували Італії, а Україні прогнозували 5-6 місце. В останні два місяці Kalush Orchestra залишаються безумовним лідером, згідно зі ставками. Їхня перемога ймовірна на 43%.
Нагадаємо, Kalush Orchestra зірвали овації на відкритті Євробачення 2022. Артисти пройшлися урочистим коридором і дали коротенькі інтерв'ю ведучим конкурсу.