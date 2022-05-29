Вторговані під час аукціону гроші підуть на потреби ЗСУ.

Група Kalush Orchestra продала на аукціоні продали нагороду, яку виграла на Євробаченні-2022. Гроші підуть на потреби Збройних Сил України.

Про це повідомляється в сторіс на офіційній сторінці Kalush Orchestra в Instagram.

Ще 25 травня група Kalush Orchestra і Сергій Притула оголосили про старт аукціону, в рамках якого виставили на продаж головну нагороду Євробачення-2022. Боротьба за Кришталевий мікрофон була запеклою, у зв'язку з цим фінал аукціону перенесли з 28 на 29 травня.

За словами Притули, першу ставку зробили підприємці Калуша - вони внесли 28 тисяч доларів. Вони планували залишити нагороду в рідному місті соліста групи. Але під час прямого ефіру 29 травня ставка зросла з 45 тисяч до 900 тисяч доларів.

Таким чином, легендарна нагорода дісталася українській кріптовалютній біржі WhiteBIT.

За вторговані гроші, які надійшли до Фонду Притули, планують придбати багатоцільовий БПЛА, призначений для повітряної розвідки і бойового застосування.

Як повідомляв УНІАН, в ніч на 15 травня група Kalush Orchestra, який представляв Україну на пісенному конкурсі Євробачення 2022 в італійському Турині, відразу після свого виступу у великому фіналі закликавши врятувати захисників заводу "Азовсталь" та Маріуполя. Все це транслювалося в прямому ефірі конкурсу на багато країн світу.

Український гурт Kalush Orchestra з піснею "Stefania" виграв цей конкурс. На другому місці - британський співак Сем Райдер з піснею "Space Man".

У свою чергу учасник групи Ігор Діденчук запропонував провести фінал пісенного конкурсу Євробачення 2023 у Луцьку.

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