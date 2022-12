17 грудня у Києві відбувся фінал Нацвідбору на Євробачення-2023. Глядачі та журі зробили свій вибір із десяти яскравих та креативних конкурсантів.

17 грудня в Києві провели фінал Нацвідбору на Євробачення 2023. З метою безпеки захід пройшов в укритті.

На сцені виступили Moisei з піснею "I'm Not Alone", OY Sound System з піснею "Ой, тужу", DEMCHUK з піснею "Alive", Jerry Heil з піснею "WHEN GOD SHUT the DOOR", FIINKA з піснею "Довбуш", KRUTЬ з піснею "Колискова", Tember Blanche з піснею "Я вдома", Angelina з піснею "Stronger", 2TONE з піснею "Квітка" і TVORCHI з піснею "Heart of Steel".

Хто переміг у фіналі Нацвідбору

Згідно з голосами журі та глядачів, перше місце здобула група TVORCHI. Журі присвоїли їм 9 балів з 10 можливих, глядачі віддали 10 балів з 10 можливих.

Виступ TVORCHI на Нацвідборі

Євробачення-2023: що на нас чекає

У 2022 році перше місце в музичному конкурсі здобув український гурт Kalush Orchestra. Саме тому, згідно з правилами, Україна має приймати конкурс наступного року. Однак європейський мовник EBU оцінив ситуацію з безпекою і вирішив віддати право проведення євробачення країні, що посіла друге місце - Великій Британії. Вже відомо, що захід пройде в Ліверпулі 13 травня 2023 року.

