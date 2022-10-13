Продюсер і телеведучий регулярно допомагає українським захисникам.

Відомий український телеведучий Юрій Горбунов допомагає українським захисникам разом зі "Спілкою підприємців кіно і теле індустрії". Так, він вже допоміг придбати не один транспорт для військовослужбовців. Наприклад, нещодавно була придбана чергова "карета" швидкої допомоги. Про це сам Юрій повідомив у своєму Instagram-блозі.

"Третя карета швидкої допомоги, на яку ми збирали з блогерами, вже в одному з госпіталів! Рятувати наших захисників і наближати велику перемогу - наш святий обов'язок! Працюємо далі! Слава ЗСУ! Слава Україні!" - поділився Юрій Горбунов.

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Однак він зазначив, що дані автомобілі дуже часто потрапляють під обстріли з боку окупантів, тому в них завжди є потреба.

В цілому це вже 121 автомобіль, який ведучий разом з "Спілкою підприємців кіно і теле індустрії" допоміг придбати для українських захисників на передову.

Нагадаємо, Осадча розповіла, що вони з Горбуновим вирішили в питанні усиновлення дитини.

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