Український журналіст опублікував у себе в Instagram-блозі фрагмент виступу артиста.

Український телеведучий і журналіст Дмитро Гордон опублікував фрагмент виступу путініста Філіпа Кіркорова. Там він зізнається в любові своїй Батьківщині і хвалить себе за те, що не поїхав звідти.

"У той час, як всі тікають з країни, я залишився. Ну, а що робити? Тут все моє життя. Тут все, що пов'язано з моїм початком. Тут моє майбутнє, майбутнє моїх дітей, майбутнє наших дітей", - говорить зі сцени Філіп, стоячи в блискучому жовтому костюмі.

Сам Гордон прокоментував цей виступ коротко: "Коли замість мізків - пір'я".

А ось підписники журналіста були більш багатослівними і написали безліч "ласкавих" слів на адресу артиста-путініста:

"У Монако вже послали діда в "відомому напрямку", "Цей "контрацептив" зараз у Вегасі", "А вечері він вечеряв вже в штатах", "Я б сказав, що він - бутафорія", "А куди ж він може бігти? Він тільки в рашці популярний. Співак, якого вони заслужили", "Півень", "Продажна путінська ганчірка!", - пишуть користувачі мережі.

Зазначимо, днями у Кіркорова відбувся концерт в Лас-Вегасі. В одному з місцевих закладів йому крикнули "Слава Україні", чого путініст дуже злякався. В Монако йому також влаштували "теплий прийом": на вулиці його зняли на камеру і обматюкали за позицію на підтримку війни в Україні.

Нагадаємо, Басков проговорився про несподівану пропозицію від Кіркорова.

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