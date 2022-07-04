Перша леді чесно відповіла на філософське питання.

Перша леді України Олена Зеленська дала інтерв'ю журналістам італійської програми Porta a Porta, в якому розповіла про війну в нашій країні і відповіла, чи боїться вона смерті.

"Якщо хтось вам буде говорити, що у всіх українських містах, крім фронтових, тихо і безпечно, то це цинічна російська пропаганда. Наші люди, наші діти лягають спати, не знаючи, чи прокинуться завтра. Тому що російська ракета може прилетіти в будь-який час, як це днями сталося на Одещині, в Миколаєві, в Києві", - сказала Зеленська.

Також журналісти поставили їй філософське питання: чи не боїться вона смерті?

"Радше боюся людей, яким байдуже до свого життя. Це означає, що їм байдуже й до життя інших, раз власного не цінують. У цьому різниця між нами й російськими загарбниками – для нас важливе кожне життя", - додала Зеленська.

Нагадаємо, раніше Олена Зеленська розповіла, чи покидала Україну після початку повномасштабної війни.

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