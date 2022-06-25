За її словами, набагато складніше стежити за тим, що відбувається на Батьківщині, перебуваючи в іншій країні.

З початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну 24 лютого перша леді Олена Зеленська не покидала територію країни.

Про це вона повідомила в інтерв'ю французькому телеканалу France 5.

"Це було моє зважене рішення. У мене не було бажання залишати Україну. У мене не було бажання бути далеко від Батьківщини і далеко від свого чоловіка. І оскільки ми навіть не бачимося тижнями, все одно я відчуваю, що я поруч. Я можу посилати свою підтримку", - сказала дружина президента.

За її словами, набагато складніше стежити за тим, що відбувається в Україні, перебуваючи в іншій країні.

"Набагато складніше дивитися на те, що відбувається з твоєю країною, твоїми людьми здалеку. Набагато легше емоційно для мене бути саме тут. Я там, де хочу бути. І я там, де я повинна бути. Мені здається, мені від цього спокійніше", – запевнила Зеленська.

Раніше Зеленська зазначала, що не хотіла б розкривати інформацію про те, де її сім'я провела перші місяці війни.

Війна в Україні та перша леді:

19 квітня Олена Зеленська розповіла, чим займається під час війни в Україні.

9 травня перша леді США побувала в Ужгороді та зустрілася з першою леді України.

21 травня Зеленська розповіла про проблеми в сім'ї після вторгнення РФ.

11 червня 2022 року перша леді України Олена Зеленська в Telegram опублікувала кілька порад для допомоги хворим на епілепсію.

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