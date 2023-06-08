За його словами, необхідно також розробити програму для компенсації збитків або релокації підприємств у межах області.

Президент Володимир Зеленський відвідав постраждалу від підтоплення Херсонську область і наголосив на вагомості підрахувати збитки та виділити кошти для компенсацій людям.

Про це йдеться у повідомленні в його Telegram-каналі. "Робоча поїздка на Херсонщину. Координаційна нарада щодо ліквідації наслідків підриву греблі Каховської ГЕС", - зазначається у повідомленні.

Зеленський розповів, що на зустрічі обговорювалося багато важливих питань, зокрема оперативна обстановка в області, яка склалася внаслідок катастрофи, евакуація населення з потенційних зон затоплення, ліквідація надзвичайної ситуації, спричиненої підривом греблі, та організація життєзабезпечення затоплених територій.

Крім того, йшлося про перспективи відновлення екосистеми регіону та оперативну воєнну обстановку в зоні техногенної катастрофи.

"Важливо підрахувати збитки та виділити кошти для компенсацій жителям, постраждалим унаслідок катастрофи, і розробити програму для компенсації збитків або релокації підприємств у межах Херсонщини", - наголосив глава держави.

Підрив Каховської ГЕС

У ніч на 6 червня російські окупанти підірвали Каховську гідроелектростанцію. У результаті теракту десятки населених пунктів зазнали підтоплення.

Це призвело не лише до економічних втрат, а й до жахливих екологічних наслідків. Зокрема, у Херсонській, Миколаївській, Запорізькій та Дніпропетровській областях вже спостерігається мор риби. Водночас Чорному морю загрожує потужне забруднення, адже потоками води тисячі тонн ґрунту будуть змиті в море.

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