За її словами, старша дочка дуже хоче сестричку.

Дружина українського телеведучого Тимура Мірошниченка - Інна - поділилася, що мріє про ще одну дитину. За її словами, їхня дочка Мія просить сестричку, тому вона б з радістю подарувала свою любов ще одному малюкові з дитячого будинку.

Однак, як зізналася Інна, їм з чоловіком знову потрібно пройти курси усиновителів, незважаючи на те, що вони їх проходили зовсім недавно. А через те, що у Тимура часто бувають відрядження, він не зможе регулярно відвідувати їх.

"Я б уже шукала, правда. Мія дуже просить ще про сестричку. Але я уявляю, що треба знову збирати документи, чекати школу, ходити на навчання, яке не можна пропускати, а у чоловіка зараз і без того багато роботи. Він точно не зможе бути прив'язаним до Києва і віддавати навчанню один день на тиждень", - розповіла Інна.

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Тому, як каже дівчина, поки вони не поспішають з усиновленням ще однієї дитини.

Нагадаємо, нещодавно Тимур та Інна Мірошниченки усиновили дворічного хлопчика. У малюка є серйозні проблеми зі здоров'ям, проте зіркових батьків це не збентежило. Вони разом з Марселем долають всі життєві перешкоди. До слова, хлопчик дуже змінився за останній час.

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