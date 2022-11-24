Христина Горняк знайшла нового партнера.

Дружина українського шоумена Володимира Остапчука поїхала до Австрії, де вже встигла завести нові знайомства. Так, на своїй сторінці в Instagram вона показалася в компанії красивого чоловіка.

Судячи з усього, Христина Горняк вирішила зайнятися бальними танцями. Вона знайшла школу у Відні і вже спробувала стати в пару з партнером.

"Кайфонула від душі сьогодні", - підписала фото Христина.

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Відзначимо, Володимира Отсапчука поруч з дружиною немає. Навколо їхньої пари давно ходять чутки про розлучення. Спочатку вони все рідше і рідше "з'являлися" в соцмережах один одного, а зараз і зовсім роз'їхалися.

До того ж їхній друг Слава Дьомін сказав, що пара дійсно не живе разом. Конфлікт між ними стався вже під час повномасштабного російського вторгнення.

Пізніше в ЗМІ почала поширюватися інформація, що Остапчук і Горняк офіційно розлучилися. Після цієї новини Володимир видалив свою сторінку в Instagram, але незабаром відновив її і заявив, що у нього все добре.

А ось сама Христина у відповіді на питання підписниці сказала, що вона досі за паспортом Остапчук. Однак більше подробиць вона не розкрила.

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