Ймовірно, шоумен видалив свою сторінку в Instagram.

Сьогодні, 26 жовтня, ЗМІ поширили інформацію про те, що шоумен Володимир Остапчук розлучився з дружиною Христиною Горняк. Після цього Остапчук "зник" з соцмереж, хоча ще вранці цього ж дня його сторінка в Instagram була активною.

Ймовірно, Володимир вирішив видалити свій блог, щоб допитливі шанувальники не дошкуляли йому питаннями про сімейне життя і розлучення, адже останнім часом йому майже не давали спокою, бо підозрювали, що між подружжям пробігла чорна кішка.

Ось уже кілька місяців Остапчук і Горняк не "з'являються" в соцмережах один одного, а нещодавно Христина і зовсім відзначила свій день народження за кордоном в компанії подруг, її чоловіка з ними не було.

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Друг сім'ї Слава Дьомін говорив про те, що пара дійсно в сварці і не живе разом. Він припустив, що причиною тому може бути візит Володимира до дітей в Канаду. Але, що насправді сталося - невідомо, адже пара не коментує свої стосунки.

Нагадаємо, шлюб Христини Горняк і Володимира Остапчука протримався всього два роки. Спільних дітей у них немає. ЗМІ повідомляли, що свідоцтво про розірвання шлюбу вони отримали ще кілька тижнів тому.

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