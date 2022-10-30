Володимир Остапчук звернувся до шанувальників.

Український телеведучий Володимир Остапчук відновив свою сторінку в соціальній мережі Instagram і звернувся до шанувальників після новини про розлучення з другою дружиною, нотаріусом Христиною Горняк.

Він опублікував чорне-біле фото, на якому постав із задоволеним виразом обличчя.

"Всі задоволені?" - звернувся шоумен до фоловерів.

У коментарях користувачі мережі відзначили, що стосунки Володимира і Христини закінчилися так само швидко, як і почалися. Відзначимо, закохані перебували у шлюбі менше двох років.

Що відомо про розлучення Володимира Остапчука та Христини Горняк

Останнім часом знаменитості перестали "з'являтися" в соцмережах один одного, хоча раніше регулярно показували спільні фото. Шанувальники запідозрили щось недобре і почали розпитувати, чи разом вони ще.

Володимир і Христина довгий час мовчали. А ось їхній друг Слава Дьомін розповів, що між подружжям дійсно пробігла чорна кішка. За його словами, вони разом не живуть.

Нещодавно і зовсім стало відомо, що вони офіційно розлучилися. За даними ЗМІ, кілька тижнів тому вони отримали свідоцтво про розірвання шлюбу. Після цієї новини Остапчук видалив свою сторінку в Instagram.

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