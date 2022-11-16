Анна Саліванчук зізналася, що вибух був настільки потужним, що вона боялася виходити з укриття.

Дружина продюсера "Кварталу 95" Олександра Божкова опинилася поруч з епіцентром вибуху в Києві. На щастя, в цей момент вона перебувала в гардеробній, де зробила укриття.

На своїй сторінці в Instagram Анна Саліванчук повідомила, що поруч з її будинком був приліт ворожої ракети.

"Так бахнуло, що мені страшно відкрити двері і підійти до вікна, щоб подивитися, що сталося", - розповіла Саліванчук.

Відео дня

Пізніше вона повідомила, що в їхньому будинку вимкнули світло, тому вона разом з сином була змушена вийти з укриття, бо там їм було темно і страшно. Вечір вони провели при свічках.

Ракетний удар по Україні 15 листопада: що відомо

Росія завдала масований ракетний удар по території України. Ворог випустив понад 90 крилатих ракет, 73 з яких вдалося збити.

Міністр енергетики України Герман Галущенко повідомив, що це був наймасованіший обстріл енергосистеми нашої країни з 24 лютого.

Також відомо, що російські ракети впали на території Польщі, в результаті чого загинули люди.

Вас також можуть зацікавити новини: