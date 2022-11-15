Для масованого пуску ракет Росія залучила 14 Ту-95, кораблі Чорноморського флоту та іранські дрони.

Українські сили ППО під час масованого удару Росії збили 73 з понад 90 крилатих ракет ворога, а також 10 іранських дронів.

Як повідомляє командування Повітряних сил у Telegram, окупанти вдарили по Україні крилатими ракетами повітряного і морського базування.

Для масованого пуску ракет Росія залучила 14 літаків-ракетоносців стратегічної авіації Ту-95, кораблі Чорноморського флоту РФ та іранські ударні дрони-камікадзе "Shahed-136/131".

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"Загалом було випущено понад 90 ракет: близько 70 крилатих ракет Х-101/Х-555 авіаційного базування з півночі Каспійського моря та з району Волгодонська (Ростовська область), а також близько 20 ракет "Калібр" морського базування з акваторії Чорного моря та 10 дронів-камікадзе", - йдеться у повідомленні.

За попередніми даними, протиповітряною обороною знищено 73 крилатих ракет ворога та усі 10 дронів-камікадзе.

Військові підкреслюють, що ворог продовжує використовувати високоточну зброю проти об’єктів критичної інфраструктури України. Також внаслідок ракетних ударів постраждали і багатоквартирні житлові будинки.

Масований ракетний удар по Україні 15 листопада

У вівторок 15 листопада Росія здійснила масований ракетний пуск у три хвилі по українських містах, цілячись в об'єкти критичної інфраструктури.

У Києві російські ракети впали на багатоповерхівки у Печерському районі, є загиблий.

За інформацією НЕК "Укренерго", зафіксовано удари в енергетичні об'єкти у всіх областях країни. Найскладніша ситуація наразі у центральних та північних регіонах. Енергетики ввели аварійні відключення світла. Знеструмлена щонайменше половина Києва, уточнив мер Віталій Кличко.

В Офісі президента ситуацію назвали "критичною".

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