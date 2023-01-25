Її розчарувала поведінка Алекса на пост-шоу.

Обговорення навколо вибору головного героя реаліті "Холостяк" Алекса Топольського у фіналі проекту не вщухають. З цього приводу висловилася і дружина ведучого шоу Христина Решетник.

В інста-сторіз у неї поцікавилися, чому у Топольського і переможниці "Холостяка" Каті Лозовицької не склалися стосунки. Христина відповіла, що аналізувала стосунки пар, що склалися на проекті, і зрозуміла, що після такого шоу складно побудувати стосунки поза камерами.

"Якщо в звичайному житті важко прижитися разом, то після "Холостяка" ця складність помножена на 10 000. До цього були перельоти, подарунки, емоції, адреналін, суперництво, а тут в один прекрасний момент все різко змінюється", - написала Решетник.

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Вона додала, що пройти життєві будні не всім дано - хтось не проходить випробування славою, хтось плутає бажане з дійсним. Що стосується самого Алекса, Крістіна сказала, що їй було прикро і принизливо слухати, як він на пост-шоу розповідав про почуття до Саші Мудрої, попри те, що обручку у фіналі вручив Каті.

"Катя та Алекс були справді гарною парою. Шкода, що у них так склалося. Але відповідь Алекса на пост-шоу про Сашу, що він про неї думав – боже, як це було прикро і принизливо чути. Хочеться, щоб чоловіки завжди зберігали своє обличчя, контролювали емоції і відповідали за слова – ось найважливіше", - підсумувала Христина.

Нагадаємо, Алекс Топольський розлучився з Катею Лозовицькою незабаром після фіналу "Холостяка".

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