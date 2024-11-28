Дружина відомого українського телеведучого Тимура Мірошниченка, юрист Інна Мірошниченко, потрапила в дорожньо-транспортну пригоду на Балі.

Жінка заздалегідь готувалася до відпочинку і дізнавалася всі деталі, зокрема законодавство Балі. Її також цікавило, як місцева поліція вирішує питання, пов'язані з ДТП. Однак вона й подумати не могла, що сама потрапить в аварію в іншій країні.

Так, Інна розповіла, що в неї в'їхав мопед. У результаті інциденту в неї забій ноги. На щастя, всі живі та здорові.

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"У перший же день після слів: "А як тут поліція розрулює ДТП?", і відповіді: "Тут майже не буває ДТП", у мене в'їхав мопед, залишивши на нозі Bali kiss" , - поділилася Інна Мірошниченко.

Після аварії Мірошниченко вирішила сходити до храму, щоб очиститися від напруги та стресу.

"Я пішла змивати з себе напругу, стрес і все, що привезла з дому. Моє перше очищення в першому храмі", - додала Інна.

При цьому вона уточнила, що загалом отримала приємні емоції на Балі і цей інцидент не зіпсував її гарне враження.

Нагадаємо, раніше Інна Мірошниченко розповіла про зміни у стосунках між прийомними дітьми.

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