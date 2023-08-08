Актриса познайомилася з ним у 2015 році і називала чоловіка коханням усього свого життя.

Відома актриса Сандра Буллок втратила свого нареченого - 57-річного Брайана Рендалла. З ним вона зустрічалася з 2015 року. Актриса погодилася стати його дружиною, але 5 серпня чоловіка не стало.

Обранець Буллок помер через рідкісне захворювання. Три роки тому чоловік дізнався, що у нього БАС - бічний аміотрофічний склероз. Досі лікарі не знайшли спосіб перемогти цю хворобу, пацієнти, яким ставлять такий діагноз, помирають приблизно за 3-5 років.

Інформацію про смерть нареченого Буллок вже підтвердив представник актриси. А родичі Рендалла в коментарі для ABC News зазначили, що він намагався приховувати інформацію про свою хворобу від фанатів.

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"Ми безмірно вдячні невтомним лікарям, які разом з нами боролися з цією хворобою, і вражаючим медсестрам, які часто жертвували своїми родинами, щоб бути з нами", - відзначили близькі чоловіки.

Що відомо про роман Буллок з Рендаллом

За інформацією ЗМІ, актриса познайомилася з відомим американським фотографом в 2015 році. Вони рідко говорили про свої стосунки, проте часто з'являлися на публіці разом.

Сама Буллок ділилася фото з Рендаллом на своїй сторінці в Instagram. Актриса говорила, що вважає чоловіка коханням усього свого життя. Відомо, що пара планувала одружитися.

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