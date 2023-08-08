Артист був неприємно здивований поведінкою деяких людей.

Співак Женя Галич з гурту O. Torvald тимчасово повернувся з фронту. Артист пішов захищати Україну у квітні 2022 року, а нині він обурився тим, що побачив у тилу.

У Stories свого Instagram Галич спілкувався з фанами та відверто відповідав на їхні запитання. Однією з найгарячіших тем виявилася поведінка деяких людей. Артист зазначив, що вони не хочуть усвідомлювати, що в Україні триває війна.

На думку музиканта, такі люди хочуть забути про усе та займатися своїми справами, прикриваючись тим, що вони "тримають економічний фронт". Окрім цього, Галич обурений хамством та агресією серед людей.

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За словами артиста, усім українцям потрібно проходити підготовку, вчитися стріляти або проходити курси з тактичної медицини. Галич наголосив на тому, що з таким "сусідом", як РФ, ми усі маємо бути готовими до будь-чого.

Також Галич розповів про свою найбільшу мрію. Окрім того, що він дуже хоче перемоги України, артист хоче повернутися до творчості.

Женя Галич пішов воювати - що відомо

Нагадаємо, артист вирішив захищати Україну у перші місяці повномасштабно війни, яку розв'язала РФ. Галич вступив до ЗСУ у квітні 2022 року. Попри те, що артист воює, він усе одно продовжує записувати нові пісні.

Нещодавно Галич гнівно звернувся до українців, що слухають Інстасамку. Люди, які думають, що музика "поза політикою", сильно помиляються, зазначав артист.

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