Українці, які вважають, що музика нібито "поза політикою", сильно помиляються.

Женя Галич з O. Torvald гнівно звернувся до українців, які продовжують слухати російську музику. Зокрема, він прокоментував новину про те, що Інстасамка віддала на підтримку окупантів гроші за свою пісню, яка "рвала" чарти в Україні.

"Ну що ви, підлітки, наслухались? У кого з вас тато, брат, хлопець на фронті? Розкажіть їм про "музику поза політикою"! Скільки потрібно зруйнованих міст, загиблих українців, знищенних життів, щоб дійшло до кожного? Чи музика все ще внє палітікі?", - написав обурений співак у Stories.

Він не розуміє, чому російські пісні, зокрема альбоми Інстасамки, у топах за прослуховуваннями в Україні. Галич закликав усіх, хто продовжує підтримувати артистів країни-агресорки, "візуалізувати" свої дії.

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Галич показав жахливі наслідки російської агресії. На фото можна побачити загиблу дівчинку Лізу, яку вбила російська ракета у Вінниці, завалені розбитою та спаленою технікою дороги, а також тіла людей, яких вбили окупанти.

Нагадаємо, учора стало відомо, що Інстасамка передала армії РФ майже мільйон. При цьому вона залишається в топі серед українських слухачів.

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