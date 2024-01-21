Жінка довго не могла прийти в себе.

Українська співачка Євгенія Власова довгий час не виходила на зв'язок з прихильниками. Проте нещодавно розповіла в інтерв'ю YouTube-каналу Rostyslove Production, чому не з'являється на публіці.

"У мене після "Танців з зірками" не було ані фізичних, ані психологічних сил. Мені було дуже важко, адже сам процес шоу - це неймовірно складний процес внутрішньо. Було завдання створювати якийсь образ. Я сказала: "Якщо не припините це робити, то я піду". Скільки я там була, я постійно намагалася піти, а мені говорили, що ти не можеш піти, бо в тебе є договір", - розповіла співачка.

Виявилось, що після проекту через війну в Україні жінка майже два роки жила в Чехії з донькою Ніною.

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"Поїхала я тоді, коли у нас була Буча та Ірпінь, коли ми все це чули тут. Я собі казала: "Женю, ти повинна встати, їхати, збирати валізи і рятувати свою дитину. Ти не можеш собі дозволити лежати", - зазначила співачка.

Проте Власова вже повернулася в Україну і планує залишитися вдома.

"У мене великий дім в Україні. А я жила в Чехії в квартирі ще меншій, ніж я народилася. Але я помічала тільки краще, що є. У нас була там людина, яка добре піклувалася про мене та доньку. Вона мала дати мені роботу, але не дала", - наголосила Євгенія.

Також артистка розповіла, що деякий час вона мала заощадження та жила на них. Згодом почала викладати вокал онлайн. Зараз вона не хоче повертатися на сцену і знайшла для себе нове покликання.

"На сьогодні я, напевно, духовний практик, який працює з людьми через голос, вібрацію, частоти. Може, мені здається, але я відчуваю, що займаюся тим, що я люблю і до чого йшла дуже багато років. Те, що я дійсно несла в собі, в своєму голосі, в своєму тілі", - сказала Євгенія.

Що відомо про Євгенію Власову

Співачка Євгенія Власова народилася в Києві. Після школи вона вступила в музичне училище ім. Глієра. У 2000 році Євгенія познайомилася з Дмитром Костюком, який став її продюсером, а згодом чоловіком. У пари народилась донька Ніна.

Пік творчої активності Євгенії припав на середину "нульових". Тоді вона запам'яталася хітами "Я - живая река", "О тебе", "Ветер надежды" та багатьма іншими піснями.

Згодом Власова розповідала, що лікарі встановили їй страшний діагноз - рак. На щастя, співачці вдалося подолати важку хворобу, після чого вона повернулася до співу.

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